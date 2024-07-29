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Стало известно, сколько электромобилей Tesla подключено к системе ЭРА-ГЛОНАСС

К информсистеме ЭРА-ГЛОНАСС в России впервые подключили Tesla Cybertruck

В России к государственной информационной системе аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС подключили электропикап Tesla Cybertruck. Об этом сообщили в пресс-службе ГЛОНАСС.

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«Впервые к ЭРА-ГЛОНАСС подключился новейший электропикап Tesla Cybertruck. Суммарно к госинформсистеме аварийного оповещения подключено более 680 электромобилей Tesla», – уточнили в пресс-службе.

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В компании напомнили, что с 2017 года устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенные к ЭРА-ГЛОНАСС, стали неотъемлемой частью конструкции новых транспортных средств и ввозимых на территорию Российской Федерации автомобилей.

Во время серьезных ДТП кнопка SOS, в среднем, за 19 секунд в автоматическом режиме передает координаты и общие данные об автомобиле. Отмечается, что сведения о типе используемого топлива помогает принять решение по локализации возможного возгорания.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
«Это особенно важно в столичном регионе, где на дорогах помимо нового Tesla Cybertruck еще более 9 тысяч электромобилей», – подчеркнули в ГЛОНАСС.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, растущее количество автопарка подключенных автомобилей способствует повышению защищенности не только водителей, но и пассажиров и пешеходов. Система ЭРА-ГЛОНАСС ежегодно спасает тысячи жизней, экстренные службы получили уже более 390 тысяч аварийных вызовов с точными координатами мест происшествий и характеристиками автомобилей. Благодаря этому экономится драгоценное время для спасения людей, подытожил Райкевич.

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Источник: пресс-служба АО «ГЛОНАСС»

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
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29.07.2024
Фото:Unsplash
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