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За 10 месяцев систему ЭРА-ГЛОНАСС поставили на 100 тысяч импортных автомобилей

Райкевич: более ста тысяч «параллельных» машин получили кнопку ЭРА-ГЛОНАСС

Глава компании «ЭРА-ГЛОНАСС» Алексей Райкевич считает, что к настоящему моменту производители устройств вызова экстренной службы покрывают потребности рынка даже с учетом растущего параллельного импорта. С 1 октября 2022 года более 100 тысяч машин, ввезенных по параллельному импорту в РФ, удалось оборудовать необходимой клавишей SOS.

«В рамках параллельного импорта самыми популярными марками автомобилей, оснащенных кнопками SOS, стали китайские Changan (22%) и FAW (9%), а также японская Toyota (8%)», – отметил Райкевич.

Также он рассказал, что 73% всех ввезенных и подключенных машин выпущены в 2023 году, 95% автомобилей имеют левое расположение руля. Чтобы исключить дефицит «кнопок», поднимаются объемы производства, разрабатываются новые универсальные модели. Быструю и удобную установку обеспечивает партнерская сеть «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщил Райкевич.

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Сейчас в месяц производится около 13 тысяч терминалов системы. Логистические цепочки налажены, оборудование для локализации производства кнопок закуплено, расширяется производственная база, заключаются договора на серийные поставки, добавил гендиректор «ГЛОНАСС Дальний Восток» Дмитрий Кулинич.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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