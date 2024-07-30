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Россиян предупредили о возможном росте цен на международные перелеты до 50%

Эксперт Чудновский: цены на авиабилеты в России в августе могут вырасти до 50%

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Цены на билеты на самолет с 1 августа текущего года заметно вырастут на фоне решения Росавиации повысить ставки сборов с авиаперевозчиков. Таким мнением поделился профессор, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский.

По его прогнозам, себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные – на 50%. Цены на билеты на поезда дальнего следования тоже вырастут со следующего месяца, убежден Чудновский. В частности, перевозки в вагонах СВ и купе всех категорий поездов подорожают примерно на 20% по сравнению с началом июня, предполагает эксперт.

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Что касается скидок на отдых в отелях пляжных курортов, то не стоит их ждать в августе, убежден Чудновский. Самый последний летний месяц традиционно считается самым востребованным, и естественно, это отражается на стоимости предоставляемых услуг.

Чудновский предположил, что в конце августа можно рассчитывать на скидки до 20%, хотя в бархатный сезон цены на курортах снова пойдут вверх, подытожил эксперт.

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«Но россияне, планирующие в августе провести свой отдых в Турции, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде и в других странах, этого практически не почувствуют», – убежден эксперт.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать билеты на самолет.

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Источник: finance.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 12
30.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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