Повышение утильсбора и дорогие кредиты обрушат авторынок к концу года — эксперты

Эксперты предрекли падение продаж на авторынке из-за высоких ставок кредитов

Высокие кредитные ставки могут негативно отразиться на продажах легковых автомобилей на российском рынке, ситуацию может усугубить и повышение ключевой ставки. Таким мнением поделились эксперты автоотрасли.

Комментируя заявление Центробанка РФ о повышении ключевой ставки в середине сентября, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто убежден, что все эти факторы обрушат авторынок России.

«Сейчас может возникнуть эффект "купить машину сегодня на последние деньги, несмотря на дорогой кредит, потому что завтра к машине будет уже не подступиться". Это вполне может дать кратковременный рост продаж, однако затем произойдет серьезное падение», – убежден эксперт.

Рост продаж на рынке перед введением повышенных ставок утилизационного сбора происходит регулярно, сейчас будет происходить то же самое, убеждены в компании «БорисХоф».

«Для клиентов новость о повышении утильсбора является стимулом купить автомобиль здесь и сейчас. В долгосрочной перспективе клиенты будут все чаще делать выбор в пользу автомобилей с локальной сборкой», – прогнозируют представители пресс-службы компании.

Напомним, 1 июля 2024 года вступили в силу более жесткие требования к заемщикам, для автокредитов введены надбавки к коэффициентам риска в зависимости от предельной долговой нагрузки. В итоге количество одобренных заявок на получение автокредита уменьшилось.

У некоторых банков ставка по кредитам достигает 30 и даже 40% годовых. При этом в настоящее время только кредиты являются одним из основных факторов продаж новых автомобилей, подчеркивают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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Источник: iz.ru