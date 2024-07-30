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Этот отечественный автомобиль подорожал на сотни тысяч рублей: сколько он стоит

Электрокроссовер Evolute i-Joy подорожал на 505 тыс. рублей с начала продаж

Электрический кроссовер Evolute i-Joy подорожал на 505 тыс. руб. с начала продаж в России в декабре 2022 года. Сейчас автомобиль в единственной доступной комплектации стоит 3 995 000 руб. без учета скидок.

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В момент появления на российском рынке его стоимость начиналась от 3 490 000 руб. в аналогичной комплектации. То есть, его цена выросла на 505 тыс. руб.

Evolute i-Joy
Evolute i-Joy

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Электрокроссовер российского бренда Evolute i-Joy дебютировал в декабре 2022 года. Он изначально был оснащен электродвигателем мощностью 163 л.с., а также аккумулятором емкостью 53 кВт·ч с запасом хода на 407 км. Но в конце мая 2024 года Evolute объявил, что электрокар оснастили тяговой батарей отечественной разработки.

Evolute i-Joy
Evolute i-Joy

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Evolute | Александр Рюминг/ТАСС
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:Evolute | Александр Рюминг/ТАСС
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