Этот отечественный автомобиль подорожал на сотни тысяч рублей: сколько он стоит

Электрокроссовер Evolute i-Joy подорожал на 505 тыс. рублей с начала продаж

Электрический кроссовер Evolute i-Joy подорожал на 505 тыс. руб. с начала продаж в России в декабре 2022 года. Сейчас автомобиль в единственной доступной комплектации стоит 3 995 000 руб. без учета скидок.

В момент появления на российском рынке его стоимость начиналась от 3 490 000 руб. в аналогичной комплектации. То есть, его цена выросла на 505 тыс. руб.

Evolute i-Joy

Электрокроссовер российского бренда Evolute i-Joy дебютировал в декабре 2022 года. Он изначально был оснащен электродвигателем мощностью 163 л.с., а также аккумулятором емкостью 53 кВт·ч с запасом хода на 407 км. Но в конце мая 2024 года Evolute объявил, что электрокар оснастили тяговой батарей отечественной разработки.

Evolute i-Joy

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Autonews.ru