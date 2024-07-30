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Tesla отозвала более 1,8 млн автомобилей: в чем причина
Tesla отозвала 1,8 млн машин в США из-за риска...

Tesla отозвала более 1,8 млн автомобилей: в чем причина

Tesla отозвала 1,8 млн машин в США из-за риска сбоя программного обеспечения

Что взять вместо «китайца» — в Россию завезли новые модели машин

Компания Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в США из-за риска сбоя в программном обеспечении для обнаружения незакрытого капота. Уточняется, что из-за возможных неисправностей в работе ПО незапертый капот может полностью открыться и закрыть обзор водителю, что может спровоцировать ДТП. Также известно, что компания уже приступила к устранению неполадок.

Tesla Model S
Tesla Model S

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Отзыв коснется некоторых моделей автомобилей 2020-2024 годов выпуска. Эти машины оснащены защелкой капота китайского производства.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Reuters

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:Unsplash
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