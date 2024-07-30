Tesla отозвала более 1,8 млн автомобилей: в чем причина
Компания Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в США из-за риска сбоя в программном обеспечении для обнаружения незакрытого капота. Уточняется, что из-за возможных неисправностей в работе ПО незапертый капот может полностью открыться и закрыть обзор водителю, что может спровоцировать ДТП. Также известно, что компания уже приступила к устранению неполадок.
Отзыв коснется некоторых моделей автомобилей 2020-2024 годов выпуска. Эти машины оснащены защелкой капота китайского производства.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Reuters