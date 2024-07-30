Tesla отозвала более 1,8 млн автомобилей: в чем причина

Tesla отозвала 1,8 млн машин в США из-за риска сбоя программного обеспечения

Компания Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в США из-за риска сбоя в программном обеспечении для обнаружения незакрытого капота. Уточняется, что из-за возможных неисправностей в работе ПО незапертый капот может полностью открыться и закрыть обзор водителю, что может спровоцировать ДТП. Также известно, что компания уже приступила к устранению неполадок.

Tesla Model S

Отзыв коснется некоторых моделей автомобилей 2020-2024 годов выпуска. Эти машины оснащены защелкой капота китайского производства.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Reuters