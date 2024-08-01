Инспекторы МАДИ усилили контроль за нарушителями правил парковки

В Москве расширено патрулирование на 27 улицах с интенсивным движением

Раньше на этих улицах водители часто бросали авто под запрещающими остановку знаками и на тротуарах. Это мешало пешеходам и другим автомобилистам, создавало препятствия для спецтехники и провоцировало аварийные ситуации.

Благодаря усилению патрулирования количество нарушений сократилось в среднем на 70%.

По сравнению с прошлым годом нарушений стало меньше всего на:

Малой Бронной улице

улице Петровка

Рязанском проезде

Лесной улице

улице Новый Арбат.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Парковка на тротуарах или под запрещающими знаками нередко приводит к авариям с пострадавшими. Например, водитель, который сдает назад, может не заметить пешеходов, особенно детей. Поэтому круглосуточный контроль за такими нарушениями необходим. Это позволяет значительно сократить аварийность. Мы делаем все, чтобы город становился максимально комфортным и безопасным для жителей, такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщить о неправильной парковке можно по телефону: 8(495)540-76-56.

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Источник: Дептранс Москвы