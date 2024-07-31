За несколько часов до дебюта в Сети показали новинку немецкого бренда

В Сети появились официальные тизеры нового Audi A6 Sportback e-tron

В Сети за несколько часов до дебюта появились снимки нового Audi A6 Sportback e-tron. Модель занимает вторую позицию в линейке электрических автомобилей бренда.

Audi A6 Sportback e-tron

Audi A6 Sportback e-tron – это спортивный седан с новаторским дизайном. Он кардинально отличается от своего предшественника с ДВС. У автомобиля спортивная крыша, характерная для моделей Sportback. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,21 – один из самых низких показателей в этом классе. Для сравнения: модель Avant имеет низкий коэффициент сопротивления 0,24.

Audi A6 Sportback e-tron

A6 e-tron построен на платформе PPE, как и Q6 e-tron, не исключено, что электромобиль оснастят батареей емкостью порядка 100 кВт∙ч и несколькими вариантами силовой установки. Ожидается, что мощность версии с задним приводом составит 302 л. с., а запаса хода хватит до 641 км. Вполне вероятно, что будет и модель с полным приводом, с двумя моторами совокупной мощностью 382 л. с. и дальностью пробега до 625 км.

Интерьер Audi A6 Sportback e-tron

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Источник: autoexpress.co.uk