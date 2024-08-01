В Москве обсуждают будущее такси

С 12 августа столичные водители такси смогут пройти аттестацию

В Москве проходит XII Международный евразийский форум такси. На нем транспортные эксперты обсуждают тенденции развития отрасли таксомоторных перевозок.

Ежедневно в Москве и области автомобили такси перевозят свыше 1,7 млн пассажиров. За 5 лет ежедневный пассажиропоток такси вырос на 94%.

Главное о работе столичного такси:

В Москве и области зарегистрировано более 192 тыс. автомобилей такси.

В системе аналитики такси КИС «АРТ» зарегистрировались уже более 384 тыс. водителей.

С 12 августа водители Москвы смогут пройти аттестацию на знание правил работы в такси. С 1 марта 2025 года аттестация станет обязательной.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Систему КИС «АРТ» запустили в 2021 году — она позволяет «отсеивать» водителей с недостаточным стажем, нарушителей ПДД и тех, кто не проходит медицинские и технические осмотры. Сегодня в КИС «АРТ» зарегистрировано более 384 тыс. водителей. С 12 августа они смогут пройти аттестацию и проверить знания и навыки.

Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях. Все это отвечает поставленным задачам Мэра Москвы Сергея Собянина, — рассказал Максим Ликсутов.