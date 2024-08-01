#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

В Москве обсуждают будущее такси

С 12 августа столичные водители такси смогут пройти аттестацию

В Москве проходит XII Международный евразийский форум такси. На нем транспортные эксперты обсуждают тенденции развития отрасли таксомоторных перевозок.

Ежедневно в Москве и области автомобили такси перевозят свыше 1,7 млн пассажиров. За 5 лет ежедневный пассажиропоток такси вырос на 94%.

Главное о работе столичного такси:

  • В Москве и области зарегистрировано более 192 тыс. автомобилей такси.
  • В системе аналитики такси КИС «АРТ» зарегистрировались уже более 384 тыс. водителей.
  • С 12 августа водители Москвы смогут пройти аттестацию на знание правил работы в такси. С 1 марта 2025 года аттестация станет обязательной.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Систему КИС «АРТ» запустили в 2021 году — она позволяет «отсеивать» водителей с недостаточным стажем, нарушителей ПДД и тех, кто не проходит медицинские и технические осмотры. Сегодня в КИС «АРТ» зарегистрировано более 384 тыс. водителей. С 12 августа они смогут пройти аттестацию и проверить знания и навыки.

Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях. Все это отвечает поставленным задачам Мэра Москвы Сергея Собянина, — рассказал Максим Ликсутов.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Дептранс и АГН «Москва»
Количество просмотров 86
01.08.2024
Фото:Дептранс и АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0