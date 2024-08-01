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В автоотрасли придумали, как решить проблему плохих дорог

Эксперт Крохмаль предлагает строить в России новые дороги вместо ремонта старых

Ремонтировать дороги неэффективно, мировой опыт показывает, что нужно строить новые трассы, тем более, что затраты на оба процесса примерно сопоставимы. Таким мнением поделился руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

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Он убежден, что ремонт дорог не должен быть в приоритете, и называет такую стратегию ошибочной. Крохмаль сослался на опыт других стран, отказавшихся от ремонта дорог в пользу строительства новых.

«Это путь в никуда, потому что нужно строить новые трассы, не нужно просто залатывать дыры. Китайцы, например, при расширении дорог делают все заново, полностью выкапывают яму, закладывают новую дорогу. Метод ремонта себя не оправдал. Парадокс в том, что масштаб средств, которые выделяются на ремонт дорог и строительство новых, не очень отличается. Поэтому лучше эти средства использовать для прокладывания новых дорог», – считает эксперт.

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Крохмаль напомнил, что 80% дорог в России – грунтовка, а в большинстве регионов дороги вообще в ужасном состоянии.

«Нужно осваивать новые регионы, которые до сих пор остаются без дорог. В России более 80% дорог имеют грунтовое покрытие, без асфальта. Нужно заниматься дорогами за Уралом, ужасные дороги в Ивановской области, в Тульской области, Владимирской. Многие дороги до деревень грунтовые даже в Центральной части России. Нужно строить новые трассы и осваивать регионы, создавать инфраструктуру», – убежден эксперт.

Только так можно восстановить популяцию и вдохнуть жизнь в отдаленные регионы России, констатирует Крохмаль. Ощутимый результат в части развития дорожной инфраструктуры в стране принесет только такая политика, резюмирует Крохмаль.

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Источник: nsn.fm

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 140
01.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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