Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Автомобилисты признались, сколько готовы выложить за свой отдых

Авито Авто: 50% россиян готовы потратить на автопутешествия менее 50 тыс. рублей

Авито Авто и Авито Путешествия провели исследование, посвященное автопутешествиям.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Оказалось, что 78% респондентов тщательно собирают все необходимое для дороги, включая документы и вещи.

При этом женщины (83%) уделяют этому больше внимания, чем мужчины (73%). 63% участников опроса проверяют техническое состояние своего автомобиля, а 61% женщин и 50% мужчин уделяют внимание приготовлению и покупке еды в дорогу.

В Минтрансе признали «деградацию» федеральных дорог и обещали принять меры

Популярными местами проживания для автопутешественников являются хостелы и отели (выбор 48%), почти столько же (47%) готовы остановиться в съемном жилье. 33% респондентов предпочитают останавливаться у родственников или друзей.

Женщины чаще выбирают краткосрочную аренду и останавку у знакомых, в то время как мужчины чаще спят в машине. Наибольшее количество респондентов готово потратить на автопутешествие от 31 до 50 тыс. рублей (26%), включая расходы на топливо, питание, жилье и развлечения.

22% респондентов ограничили бы бюджет 30 тыс. рублей, что в сумме делает почти половину опрошенных, готовых потратить не более 50 тыс. рублей. 17% участников опроса готовы выделить 51-70 тыс. рублей.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Среди москвичей 24% готовы потратить на путешествие свыше 100 тыс. рублей, а в городах-миллионниках этот показатель составляет 17%, в то время как в населенных пунктах других категорий – 10-15%.

«За рулем» подготовил для отдыхающих на Черном море автотур, подробности ищите здесь.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 113
04.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0