Возле Крымского моста больше тысячи водителей стоят в многокилометровой пробке
У Крымского моста образовалась пробка длиной 10 километров
На подходе к Крымскому мосту в пробке длиной 10 км стоят тысячи водителей. Уточняется, что в 11:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1380 транспортных средств.
Своей очереди водителям приходится ждать около трех часов.
Известно, что со стороны Керчи очереди перед пунктом пропуска нет.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту
Фото:Марина Бабанская/ТАСС
178
02.08.2024
Фото:Марина Бабанская/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0