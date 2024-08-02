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Возле Крымского моста больше тысячи водителей стоят в многокилометровой пробке

У Крымского моста образовалась пробка длиной 10 километров

На подходе к Крымскому мосту в пробке длиной 10 км стоят тысячи водителей. Уточняется, что в 11:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1380 транспортных средств.

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Своей очереди водителям приходится ждать около трех часов.

Известно, что со стороны Керчи очереди перед пунктом пропуска нет.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту

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Ушакова Ирина
Фото:Марина Бабанская/ТАСС
Количество просмотров 178
02.08.2024
Фото:Марина Бабанская/ТАСС
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