Минтранс РФ одобрил инициативу о строительстве платных переездов на ж/д

В Госдуме предложили возводить платные железнодорожные переезды

В России могут появиться платные железнодорожные переезды. С такой инициативой выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Министр транспорта Роман Старовойт поддержал предложение, при условии, что для местных жителей такие переезды останутся бесплатными.

Этому решению предшествовала серьезная авария в Волгоградской области, когда из-за водителя КАМАЗа, проигнорировавшего запрещающий сигнал семафора, с рельсов сошел пассажирский поезд.

По словам Москвичева, стоимость нужно определять исходя из окупаемости проекта за 35 лет.

«Нам надо освободить железную дорогу. Давайте начнем строить платные железнодорожные переезды. Чего мы боимся? Давайте скажем, мы железнодорожный переезд строим на 50 лет, значит, он должен окупиться за 35. Но не за 10. Тогда стоимость этого проезда будет эта. И люди выберут», – предложил глава думского комитета.

Кроме того, Москвичев предлагает подготовить анализ загруженности переездов и в случае закрытия дорог на 50% возводить двухуровневые развязки. При этом четырехполосные подъезды к переездам необходимо заменить на двухполосные, убежден Москвичев.

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Источник: Газета.Ru