Автомобиль против поезда! 4 фатальных заблуждения водителей

Почему у тех, кто находится в машине, мало шансов выжить при столкновении с ж/д составом? Лучше узнать жуткие факты до того, как решили проскочить перед приближающимся поездом.

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В 2020 году на железнодорожных переездах произошло 204 ДТП, в которых пострадали 95 человек. В 2021 году, несмотря на увеличение штрафов, происшествий стало еще больше — жертвами 219 ДТП оказались уже 133 человека.

Если взглянуть на статистику за 10 месяцев этого года, картина в целом выглядит обнадеживающе — наметилось снижение по всем показателям. Так, за этот период произошло 171 ДТП, пострадало 100 человек, погибло 30.

Эти показатели можно свести к минимуму, если развеять самые распространенные среди водителей заблуждения.

Заблуждение 1. Поезд далеко, успею проехать

На самом деле. По силуэту состава определить его скорость и расстояние до железнодорожного переезда практически невозможно. (В темное время суток сложно понять и то, в каком направлении движется поезд.)

Каким бы острым зрением мы ни обладали, против нас играет «ловушка» восприятия: все большие предметы кажутся более медленными, чем есть на самом деле. Например, человеку может показаться, что хомяк двигается быстрее, чем слон. Просто потому, что за единицу времени хомяк пробегает расстояние больше длины своего тела.

Заблуждение 2. Поезда не видно, в крайнем случае машинист затормозит

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На самом деле. Каждый водитель может прикинуть длину тормозного пути собственного авто. Она зависит от скорости, состояния и типа дорожного покрытия, а также от эффективности работы шин и тормозной системы. В среднем тормозной путь легковушки со скорости 60 км/ч до полной остановки на асфальте составляет 23 м, на льду — 59 м.

А вот точно рассчитать (или хотя бы «прикинуть») длину тормозного пути состава очень сложно. На нее, помимо скорости, погодных условий и состояния путей, влияет еще очень много факторов:

масса и длина поезда (так, на грузовых поездах часто нужно время на распространение тормозной волны от локомотива до последнего вагона. Первый вагон начинает тормозить раньше последнего).

профиль пути (даже небольшой уклон способен «добавить» к тормозному пути грузового состава, движущегося со скоростью 60 км/ч, более 100 метров).

количество и тип вагонов;

тип и серия локомотива;

точка применения торможения.

Даже машинисты пользуются средними табличными данными.

Поэтому не стоит даже пытаться «прикидывать». Лучше исходить из того, что тормозной путь состава массой в несколько тысяч тонн может доходить до 1,5 км, а увидеть вас машинист сможет за 300–400 метров. Несложно высчитать, что шансов у вас практически нет.

Состав может тащить зацепившуюся за угол вагона легковушку несколько километров, пока не остановится. Подобная (и страшная!) авария произошла 21 ноября 2021 года в окрестностях Барнаула.

Заблуждение 3. Экстренное торможение безопасно для поезда и пассажиров

На самом деле. Далеко не всегда.

Во-первых, если торможение произошло на значительной скорости, пассажиры могут получить травмы при падении с верхних полок, пораниться улетевшими со столиков предметами, ошпариться кипятком из опрокинувшегося стакана.

Во-вторых, экстренное торможение вредит техническому состоянию поезда.

В-третьих, такая нештатная ситуация сбивает график составов, идущих следом, и может нанести серьезные убытки.

Машинисты обязаны тормозить в любом случае — даже если очевидно, что наезд неизбежен (в большинстве случаев так оно и есть). Если в результате экстренного торможения или ДТП будут повреждены элементы подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, виновный водитель будет оплачивать нанесенный железной дороге ущерб. Подать иски могут и пострадавшие пассажиры поезда (в том числе и на возмещение морального ущерба).

Заблуждение 4. Поезд ударит в бок — это не так страшно

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На самом деле. Удар в бок страшнее, чем удар в лоб: сбоку меньше спасительного железа, которое могло бы поглотить энергию удара. Людей защищают только центральная стойка и двери.

Это подтверждают краш-тесты по методике EuroNCAP. В ходе испытаний в бок автомобилей на скорости 60 км/ч наносили удар сминаемым барьером из алюминиевых сот (он имитирует переднюю часть легковушки массой 1,5–2 тонны). Даже при таком ударе люди (манекены), находящиеся в автомобиле без боковых подушек безопасности или подушек-занавесок, получают серьезные травмы, порой несовместимые с жизнью.

Что говорить о столкновении с составом, который несравнимо тяжелее даже загруженной под завязку фуры. Так, масса поезда дальнего следования из 20 вагонов в среднем достигает 1400 тонн (более 100 легковушек!). При этом максимальная скорость пассажирских поездов составляет 160 км/ч. Высокоскоростные поезда идут со скоростью 200 км/ч и выше.

Средняя масса грузового поезда и вовсе может доходить до 7000 тонн. Причем максимально разрешенная скорость такой махины достигает 80–90 км/ч.

При таком ударе единственная возможность спастись — успеть покинуть автомобиль до столкновения. Пытаясь эвакуировать с путей заглохшую машину, держите водительскую дверь открытой.

Берегитесь поезда — не нарушайте ПДД!

При пересечении железнодорожных путей не нарушайте ПДД, как бы вы ни спешили. За попытку сэкономить время слишком часто приходится расплачиваться не только уничтоженной машиной, но и жизнью.

Фото: МЧС, Wikipedia