Село Эстосадок в Красной Поляне попадет в зону строительства новой железной дороги
В генеральном плане Сочи, утвержденном в 2023 году, учтено строительство новой железнодорожной магистрали, связывающей Адлер, Черкесск и Кисловодск. Об этом рассказала специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко.
Она подчеркнула, что дата старта реализации проекта еще не определена. Отмечается, что правила градостроительства Сочи регламентируются согласно этому утвержденному генплану.
«Строительство железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане согласно схеме территориального планирования Российской Федерации. На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен», – подчеркнула специалист НИИ ПГ.
Также пока не готова документация с информацией о точном местоположение предполагаемой железной дороги, в настоящее время есть только титул, а у экспертов нет понимания, через какие поселки будет проходить маршрут железнодорожной магистрали. Достоверно известно, что дорога будет проходить в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне.
Напомним, генеральный план Сочи утвердили в конце 2023 года, к его разработке администрация Сочи привлекла специалистов НИИ ПГ.
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Источник: ria.ru