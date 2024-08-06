В Москве оцифруют профили всех курьеров
В Дептрансе сообщают, что работающие в Москве курьеры должны пройти регистрацию в КИС «АРТ» и получить цифровой профиль. Это необходимо, чтобы улучшить условия труда для работников и сделать услугу безопаснее для потребителей.
В системе КИС «АРТ» уже зарегистрировались все столичные водители такси.
Для получения персонального цифрового профиля нужно:
- зарегистрироваться на портале Госуслуг или mos.ru
- пройти регистрацию в модуле автоматизированной информационной системы «Таксомотор» — КИС «АРТ», предоставив согласие на обработку персональных данных.
В будущем, компании будут передавать заказы только курьерам, имеющим цифровой идентификатор.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
– Сфера курьерской доставки в Москве активно развивается. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина вместе с ЦОДД и крупными компаниями доставки мы продолжаем повышать безопасность сервиса. Сегодня в городе работает более 100 тыс. курьеров, которые выполняют до полумиллиона заказов в сутки. Регистрация в КИС «АРТ» сделает их работу прозрачной, а потребители будут уверены, что доставку осуществляет надежный сотрудник с проверенными документами.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Дептранс Москвы