В Москве оцифруют профили всех курьеров

Столичных курьеров обязали пройти регистрацию в КИС «АРТ»

В Дептрансе сообщают, что работающие в Москве курьеры должны пройти регистрацию в КИС «АРТ» и получить цифровой профиль. Это необходимо, чтобы улучшить условия труда для работников и сделать услугу безопаснее для потребителей.

В системе КИС «АРТ» уже зарегистрировались все столичные водители такси.

Для получения персонального цифрового профиля нужно:

зарегистрироваться на портале Госуслуг или mos.ru

пройти регистрацию в модуле автоматизированной информационной системы «Таксомотор» — КИС «АРТ», предоставив согласие на обработку персональных данных.

В будущем, компании будут передавать заказы только курьерам, имеющим цифровой идентификатор.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Сфера курьерской доставки в Москве активно развивается. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина вместе с ЦОДД и крупными компаниями доставки мы продолжаем повышать безопасность сервиса. Сегодня в городе работает более 100 тыс. курьеров, которые выполняют до полумиллиона заказов в сутки. Регистрация в КИС «АРТ» сделает их работу прозрачной, а потребители будут уверены, что доставку осуществляет надежный сотрудник с проверенными документами.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Дептранс Москвы