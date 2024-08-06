Утильсбор: дилеры хотят знать, куда и как распределяются собранные деньги

Ассоциация РОАД направила запрос в Минпромторг о целевом назначении утильсбора

Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД – представляет интересы более 1,6 тысяч дилерских центров в РФ), попросила Минпромторг и Минфин разъяснить, каким образом распределяются средства компенсации утильсбора. Соответствующие обращения направлены в ведомства, представители пресс-служб Минфина и Минпромторга подтвердили факт получения писем и заверили, что ответ будет дан «в установленном порядке».

В РОАД напомнили, что за последние два с половиной года рынок легковых автомобилей РФ подорожал в два раза. По мнению исполнительного директора ассоциации Игоря Чикина, на фоне предполагаемого увеличения утильсбора цены на рынке к 2030 году вырастут еще вдвое. Дилеры исходят из того, что производители закладывают рост сбора в себестоимость продукции.

«Если в 2014 году каждый третий россиянин (33%) из числа приобретающих автомобили мог позволить себе купить новый автомобиль, то в 2023 году эта цифра снизилась до 14%. По прогнозу РОАД, к 2030 году с учетом запланированных темпов увеличения утильсбора число россиян, способных приобрести новый автомобиль, сократится до 5–7%», – констатирует исполнительный директор ассоциации.

В РОАД подчеркивают, что ценообразование – это вопрос выживания дилерских сетей, количество которых может сократиться при условии роста цен на автомобили. В экспертном сообществе считают, что цены на авторынке все равно будут расти. В частности, исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов подчеркнул, что повышение утильсбора касается всех.

«Вопрос в том, кому и как он компенсируется. Учитывая, что компенсация в полной мере не по всем моделям будет – по каким-то недостаточен уровень локализации, – то цены вырастут на все, но в разной степени. По более локализованным машинам рост будет меньше, чтобы можно было развести по сегментам – бюджетные и не бюджетные», – объясняет исполнительный директор аналитического агентства.

По мнению аналитика компании «Эйлер Аналитические Технологии» Владимира Беспалова, на стоимость автомобиля кроме утильсбора влияет множество факторов. При этом он прогнозирует, что средняя цена нового автомобиля до конца 2024 года вырастет на 2–4%. Причем цены снизятся из-за изменения самой структуры продаж в пользу более дешевых моделей. Если утильсбор повысят текущей осенью, его влияние на среднюю цену автомобиля проявится не раньше 2025 года, подытожил Беспалов.

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Источник: rbc.ru