Журналисты провели собственное расследование и выяснили причину аварий у Tesla

WSJ: Tesla скрывает проблемы с автопилотом, из-за которого происходят аварии

Эксперты американского издания The Wall Street Journal (WSJ) получили доступ к видео с регистраторов электромобилей Tesla, попавших в серьезные ДТП при использовании системы автопилота, и пришли к выводу, что одной из проблем является зависимость системы от датчиков и камер, а не от лидаров.

Все автопроизводители в США с 2021 года должны сообщать о серьезных авариях с участием автоматизированных систем вождения уровня SAE 2. Tesla отправила регулятору NHTSA данные по итогам 1 тыс. аварий, но в издании убеждены, что большая часть информации скрыта от общественности, потому что Tesla сослалась на права собственности.

По словам журналистов издания, они при помощи хакеров получили «сырые» видеофайлы и данные с попавших в ДТП электромобилей и сопоставила их с переданными Tesla в NHTSA. Выяснилось, что из 222 аварий, произошедших при участии системы автопилотирования, 44 ДТП произошли из-за неожиданного резкого маневра электромобиля. Еще 31 авария произошла из-за отсутствия экстренного торможения перед препятствием или в ситуации, когда нужно было уступить дорогу. Все инциденты, когда Tesla не могла остановиться, заканчивались для участников аварии серьезными последствиям.

Журналисты WSJ обратились к экспертам за комментариями по поводу одной аварии со смертельным исходом. Речь идет о ДТП, когда автопилот не распознал перевернувшийся грузовик на шоссе, и электромобиль Tesla врезался в него. Эксперты указали на недостаток системы Tesla из-за того, что в ней используются дешевые камеры вместо дорогих лидаров, в отличие от других автопроизводителей.

По словам одного из уволенных в 2022 году сотрудников Tesla за размещение видео сбоев автопилота, камеры, используемые в некоторых электромобилях, не откалиброваны должным образом. Поэтому у автопилота Tesla возникают проблемы с идентификацией препятствий, так как разные камеры воспринимают их по-разному.

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Источник: www.wsj.com