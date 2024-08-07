Утильсбор не повысят? В Минпромторге ответили о решении по этому вопросу

Минпромторг РФ пока не принял окончательного решения о повышении утильсбора

Минпромторг РФ пока не принял окончательного решения о повышении утилизационного сбора на автомобили, несмотря на опубликованный проект постановления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обращаем внимание, что на данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора», – уточнили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что для увеличения продаж автомобильной техники в настоящее время действуют меры господдержки – программы льготного автокредитования и льготного лизинга, также отечественных производителей поддерживают по линии субсидирования НИОКР, затрат на реинжиниринг и льготных займов.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов ранее объяснил необходимость поэтапного роста утильсбора конкуренцией китайских автопроизводителей в общих ценовых сегментах на авторынке России.

В то же время, исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин считает, что резкий рост утильсбора и ежегодная индексация приведут к тому, что уже через шесть лет 95% россиян не смогут купить новый автомобиль, а объемы рынка уменьшатся в два раза.

«Если в 2014 году примерно 33% граждан могли купить новый автомобиль, то по состоянию на 2023 год таких было 14-15%. С учетом увеличения утильсбора и инфляции, по нашим расчетам, к 2030 году это число упадет до 5%. Цены на автомобили могут вырасти в два раза к 2030 году, по нашим расчетам. Не только из-за одного утильсбора, а в комплексе повышение цен будет примерно таким», – убежден глава РОАД.

При этом представители китайского автопрома воздерживаются от комментариев по поводу влияния повышения утильсбора на ценовую политику.

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Источник: Газета.Ru