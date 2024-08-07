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Гран-при «За рулем» 2024: GAC GS8 – лауреат!

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков (на фото справа) вручил Павлу Никифорову, руководителю по развитию продаж компании GAC MOTOR RUS, специальный редакционный приз.

По итогам Гран-при «За рулем» 2024 в номинации «Лучший большой кроссовер» нами отмечена премьера российского рынка – кроссовер GAC GS8 второго поколения.

При длине 4980 мм GS8 пропорционально сложен и не выглядит громоздким. Прекрасно оснащен, многие дизайнерские решения можно назвать брутальными. И вполне разумная цена для машины таких размеров.

Большинство китайских автопроизводителей устремилось в сегмент среднеразмерных кроссоверов, в читательской анкете Гран-при мы были вынуждены поделить его на подклассы из-за обилия моделей. Но у нас востребованы и машины более крупные, практичные и престижные. Самой значимой новинкой является GAC GS8 нового поколения, который заслуженно получил одобрение за успешное освоение этой ниши.

GAC GS8
GAC GS8

Добавим, что среди всего модельного ряда бренда GAC, представленного на данный момент на российском рынке, кроссовер GAC GS8 показывает наилучшие результаты продаж.

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Количество просмотров 182
07.08.2024
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