Путешествие через страны и континенты. А так можно было?

Француз Ренан Флавиньи едет в Россию на Peugeot 104 1977 года

В редакцию «За рулем» пришло письмо от француза Ренана Флавиньи, который едет через Монголию в Россию.

Свое путешествие он начал 15 июня 2024 года, отправившись из Парижа на своей машине Peugeot 104 1977 года выпуска в сторону Токио.

Сначала он заехал к своему механику и попросил его поменять масло, тормоза и шины, потому что собрался в дальнюю поездку. Автослесарь также снабдил его запасом запчастей и сказал, что «до Германии он не доедет».

Ренан собрал свои вещи, сел в машину и поехал в направлении востока. Как он сам говорит, единственная административная подготовка, которую пришлось сделать, - это оформить многократную визу в Россию, «Carnet de Passage en Douane» для въезда в Японию на машине и международное водительское удостоверение для Южной Кореи.

31-летний француз месяц колесил по Японии, а сейчас находится в Монголии. Затем он намерен снова отправиться в Россию.

«Я уже проехал 14000 км и мне осталось проехать еще более 6000 км!», - пишет неунывающий француз.

Цель его поездки необычная – доказать, что старый автомобиль даст фору новым и доедет до России, а потом вернется во Францию. Кстати, как пишет сам путешественник, во Франции эта модель считается уже непригодной для пользования.

Между тем, он уже побывал в Бельгии, Германии, Польше, Словакии, Венгрии, Сербии, Северной Македонии, Греции, Турции, Грузии, России, Казахстане, Монголии.

В Европе лишь несколько человек обратили внимание на его автомобиль, но начиная с Грузии, люди действительно стали интересоваться машиной. Некоторые говорили, что Ренан «вдохновляет их на великие дела».

Ренан Флавиньи, автопутешественник из Франции:

– Сразу после получения водительских прав в 2015 году я начал искать возможность приобретения автомобиля.

Я лазил в интернете и обратил внимание на этот старый автомобиль, который никогда не видел раньше.

Я купил его за 1000 евро у первого владельца, так что я второй владелец этого Peugeot 104 SL 1977 года. С ним я влюбился в старинные автомобили, немного отреставрировал его, и теперь мое главное хобби - снимать видео на Youtube о старинных автомобилях.

«За рулем» желает автотуристу добраться без поломок и других хлопот до финальной точки пробега.

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель журнала «За рулем»:

– Peugeot 104 – это маленький хэтчбек, типа Таврии. У него был безальтернативный мотор 1 л, мощностью 45 л.с. Еще карбюраторный, впрыск в те времена активно не применяли.

Доедет или нет? Думаю, да, если будет ехать потихоньку. Чем хороши старые автомобили, детали в них были во многом унифицированы и взаимозаменяемы, если что-то сломается, наши умельцы помогут и подберут нужную запчасть. Ну если, конечно, поломка не критична, например, не развалится коленвал.