Путешествие через страны и континенты. А так можно было?
В редакцию «За рулем» пришло письмо от француза Ренана Флавиньи, который едет через Монголию в Россию.
Свое путешествие он начал 15 июня 2024 года, отправившись из Парижа на своей машине Peugeot 104 1977 года выпуска в сторону Токио.
Сначала он заехал к своему механику и попросил его поменять масло, тормоза и шины, потому что собрался в дальнюю поездку. Автослесарь также снабдил его запасом запчастей и сказал, что «до Германии он не доедет».
Ренан собрал свои вещи, сел в машину и поехал в направлении востока. Как он сам говорит, единственная административная подготовка, которую пришлось сделать, - это оформить многократную визу в Россию, «Carnet de Passage en Douane» для въезда в Японию на машине и международное водительское удостоверение для Южной Кореи.
31-летний француз месяц колесил по Японии, а сейчас находится в Монголии. Затем он намерен снова отправиться в Россию.
«Я уже проехал 14000 км и мне осталось проехать еще более 6000 км!», - пишет неунывающий француз.
Цель его поездки необычная – доказать, что старый автомобиль даст фору новым и доедет до России, а потом вернется во Францию. Кстати, как пишет сам путешественник, во Франции эта модель считается уже непригодной для пользования.
Между тем, он уже побывал в Бельгии, Германии, Польше, Словакии, Венгрии, Сербии, Северной Македонии, Греции, Турции, Грузии, России, Казахстане, Монголии.
В Европе лишь несколько человек обратили внимание на его автомобиль, но начиная с Грузии, люди действительно стали интересоваться машиной. Некоторые говорили, что Ренан «вдохновляет их на великие дела».
Ренан Флавиньи, автопутешественник из Франции:
– Сразу после получения водительских прав в 2015 году я начал искать возможность приобретения автомобиля.
Я лазил в интернете и обратил внимание на этот старый автомобиль, который никогда не видел раньше.
Я купил его за 1000 евро у первого владельца, так что я второй владелец этого Peugeot 104 SL 1977 года. С ним я влюбился в старинные автомобили, немного отреставрировал его, и теперь мое главное хобби - снимать видео на Youtube о старинных автомобилях.
«За рулем» желает автотуристу добраться без поломок и других хлопот до финальной точки пробега.
Мнение эксперта
Сергей Канунников, обозреватель журнала «За рулем»:
– Peugeot 104 – это маленький хэтчбек, типа Таврии. У него был безальтернативный мотор 1 л, мощностью 45 л.с. Еще карбюраторный, впрыск в те времена активно не применяли.
Доедет или нет? Думаю, да, если будет ехать потихоньку. Чем хороши старые автомобили, детали в них были во многом унифицированы и взаимозаменяемы, если что-то сломается, наши умельцы помогут и подберут нужную запчасть. Ну если, конечно, поломка не критична, например, не развалится коленвал.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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