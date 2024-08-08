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В этом случает повышение утильсбора пойдет авторынку во благо

Эксперт Меренков назвал утильсбор мерой защиты автомобильного рынка

Индексация утильсбора должна стимулировать зарубежных автопроизводителей к локализации в России. В таком случае государство должно компенсировать эту ставку, заявил доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артём Меренков.

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По его мнению, из-за регулярного роста ставки к 2030 году только 5-7% жителей России смогут позволить себе приобрести автомобиль. Напомним, что очередная индексация запланирована на 1 октября этого года, и она составит плюс 70-85%. В дальнейшем ставка будет увеличиваться ежегодно до 2030 года. В результате размер сбора вырастет в 3,9 раза от текущего уровня, а коэффициент расчёта достигнет 58,62.

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Меренков подчеркнул, что в 2021 и 2022 годах была необходимость насытить российский автомобильный рынок, поэтому были введены различные меры поддержки. Следующий этап — развитие автомобильной промышленности внутри страны. Это должно привести к снижению стоимости производства и созданию новых рабочих мест. Эксперт считает, что именно этим объясняется индексация утилизационного сбора.

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Он также назвал утильсбор мерой защиты рынка. Если в стране будут производиться отечественные запчасти, комплектующие и будет развит инженерный потенциал, то утильсбор принесет пользу. Однако Меренков отметил, что тут важно не наделать ошибок. Для локализации производства внутри страны необходимо иметь инженерный потенциал и выпускать запчасти и компоненты. Он указал, что соседняя Белоруссия опережает Россию в этом вопросе, и с нее нужно брать пример.

Об изменении поведения покупателей на автомобильном рынке ранее рассказал представитель дилерского центра.

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Источник: РИАМО

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 141
08.08.2024
Фото:Depositphotos
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