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Если дилер предлагает автомобиль за полцены, ищите подвох

Тимофей Гераськин: происходит глобальная эволюция поведения покупателей авто

Сейчас на российском рынке происходит глобальная эволюция покупательского поведения, отметил управляющий директор «БорисХоф» Тимофей Гераськин. Люди все чаще стали сравнивать цены и пытаться покупать автомобили онлайн по конкретной и прозрачной цене.

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Ранее авторынок работал иначе: дилеры заманивали клиентов низкими ценами, но в салоне их ждали дополнительные условия. Например, необходимо было оформить кредит, купить допоборудование по завышенной цене, сдать старую машину в трейд-ин, а также приобрести ненужные финансовые продукты.

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Этот подход уходит в прошлое. В «БорисХоф», по его утверждению, отказались от навязывания высокомаржинальных финансовых продуктов, предоставляя клиентам честные и прозрачные условия покупки.

Гераськин подчеркивает, что теперь они объясняют клиентам реальную цену автомобиля и стоимость включенных финансовых продуктов, показывая, что низкая цена у конкурентов часто компенсируется дорогими дополнительными услугами. Условно цена в предложении другого дилера гораздо ниже, но вы купите помощь на дорогах по сильно завышенной цене.

Некоторые совсем уж недобросовестные дилеры включают в тело кредита бесполезные товары и услуги по завышенным ценам.

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Говоря о скидках, Гераськин пояснил, что существуют скидки от производителей и от дилеров. Последние часто пытаются выглядеть лучше конкурентов, снижая цену автомобиля и компенсируя это завышенной стоимостью других услуг. Поэтому, если вам предлагают автомобиль за полцены, стоит быть осторожным, здесь что-то не так.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 454
07.08.2024
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