У производителя обнаружилась еще одна проблема — отзыву подлежат более 1,6 млн авто

Tesla отзовет более 1,6 млн электрокаров в Китае и удаленно исправит ПО

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет более 1,6 млн машин, импортированных или произведенных в Китае, из-за возникшей проблемы с безопасностью. Об отзывной кампании сообщили в государственном управлении КНР по контролю и регулированию рынка.

«Начиная с сегодняшнего дня всего 1 683 627 электромобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y, импортированных и произведенных в Китае в промежутке между 15 октября 2020 года и 17 июля 2024 года, будут отозваны», – говорится в официальном сообщении регулятора.

Речь идет о том, что в электромобилях может разблокироваться передний багажник, но система может дать сбой и не выдать предупреждение о том, что багажник не закрыт. В госуправлении Китая уточнили, что передний багажник может распахнуться при вождении, перекрыв обзор водителю. Таким образом, возникнет угроза безопасности для других участников дорожного движения, как следствие – возрастает риск ДТП. Теперь специалистам компании предстоит удаленно внести соответствующие коррективы.

Напомним, компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Кроме электрокаров компания выпускает батареи и электродвигатели собственной технологии. Эту продукцию реализуют другим автопроизводителям, в частности, Toyota и Daimler.

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Источник: washingtontimes.com