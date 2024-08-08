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Нарушил обещание: почему производитель так и не выпустил бюджетную модель авто

Илон Маск пообещал сделать Tesla Cybertruck дешевле, но при одном условии

Одной из причин недовольства Tesla Cybertruck является его цена, глава американской компании Илон Маск знает об этой проблеме и недавно заявил, что нужно сделать Cybertruck более доступным.

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В настоящее время цена базовой версии Cybertruck с задним приводом составляет 57,39 тыс. долларов (примерно 4,9 млн рублей по актуальному курсу). Цена версии с полным приводом составляет 76,39 тыс. долларов (6,5 млн рублей), а топовая комплектация Cyberbeast обойдется уже в 96,39 тыс. долларов (8,2 млн рублей).

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck

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В недавнем комментарии в одной из соцсетей Маск подтвердил, что высокая стоимость может быть одной из причин, из-за которой продажи Cybertruck не достигли рекордных показателей. Согласно статистике, в первом квартале 2024 года было продано всего 2803 электрических пикапа, а во втором – 8755.

Несмотря на то, что американский миллиардер не исключил снижение цен на Cybertruck, это маловероятно в текущих условиях. Дело в том, что в своих отчетах руководство компании указало, что выпуск Cybertruck может стать прибыльным только к концу 2024 года, это и будет первым шагом к снижению цен. Хотя Маск еще в 2020 году обещал выпустить бюджетный Кибертрак за 25 тыс. долларов (2,1 млн рублей).

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck

Кроме того, Tesla разрабатывает прототип Cybertruck с использованием собственных ячеек сухого катода 4680. Если их внедрят в производство, издержки удастся значительно снизить. Но это если и произойдет, то не раньше четвертого квартала текущего года.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: benzinga.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Tesla
Количество просмотров 506
08.08.2024
Фото:Tesla
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