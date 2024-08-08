Защита от ультрафиолета, холодильник и лидар — чем удивил универсал для кемпинга

Neta рассекретила изображения нового электрического универсала S Hunting Edition

Бренд Neta (принадлежит компании КНР Hozon Auto) обнародовал официальные изображения электрического универсала S, известного как Neta S Hunting Edition. Уже совсем скоро новинка будет доступна не только в электрическом варианте, но и с гибридной установкой.

Ожидается, что официальный дебют Neta S состоится в августе текущего года, а поставки дилерам начнутся в сентябре. Новинка представляет собой универсал типа Shooting Brake со скрытыми дверными ручками. В списке оснащения заявлены панорамная крыша с защитой от ультрафиолета на 99,9% и теплоизоляцией на 87,5%, 20-дюймовые колесные диски с красными тормозными суппортами и LiDAR-датчиком на крыше. Габариты модели: 4980/1980/1480 мм, размер колесной базы – 2980 мм, дорожный просвет составляет 133 мм.

Neta S

Neta S с увеличенным запасом хода получит бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью 94 л.с. и электродвигатель мощностью 268 л.с. Гибридный вариант оснастят аккумуляторами на 31,71 и 43,88 кВт*ч и запасом хода на чистом электричестве от 125 до 185 км по циклу CLTC.

Задние сиденья в салоне Neta S складываются в ровный пол, благодаря чему объем багажника со стандартных 593 л увеличивается до 1295 л. В салоне будет встроенный холодильник на 6,5 л, 17,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, передние сиденья получат функции подогрева, вентиляции и массажа.

Neta S

Полностью электрический Neta S будут предлагать в моноприводном и в полноприводном исполнениях. В первом случае на одной из осей будет стоять электромотор мощностью 268 л.с., а во втором к 268-сильному электромотору добавится двигатель на передней оси мощность 231 л.с. Максимальная скорость универсала будет ограничена отметкой 185 км/ч.

Neta S Neta S

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Источник: carnewschina.com