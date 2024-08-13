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Моторные масла на основе газа получили допуски АСЕА

Rolf увеличивает портфель международных одобрений масел Ultra

Компания Rolf Lubricants получила официальное подтверждение соответствия масел Rolf Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SP и 0W-40 A3/B4 API SP требованиям Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Масло Rolf Ultra
Масло Rolf Ultra

Европейский свод требований автопроизводителей самый строгий среди всех. Соответствие стандартам АСЕА означает, что масла Rolf Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SP и 0W-40 A3/B4 API SP разработаны и выпущены с учётом самых современных требований производителей автотранспорта и могут применяться во всех автомобильных двигателях, требующих данного уровня свойств смазочных материалов.

Инновационная линейка синтетическиих моторных масел Rolf Ultra создана на основе базовых компонентов из газа по технологии Gas-to-Liquid (GTL) c использованием полиальфаолефинов (РАО) и многофункционального пакета присадок Infineum.

Специальная рецептура обеспечивает маслам Rolf Ultra превосходные низкотемпературные свойства, низкие испаряемость и расход на угар, а также высокую устойчивость к окислению даже при нагрузках.

Справка

АСЕА (Европейская ассоциация автопроизводителей) объединяет 14 крупнейших в Европе производителей легковых автомобилей, грузовиков, микроавтобусов, автобусов и сотрудничает с 30 европейскими национальными автомобильными ассоциациями.

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«За рулем»
Фото:Rolf
Количество просмотров 15
13.08.2024
Фото:Rolf
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