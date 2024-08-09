«Москвич» выбрал отечественного поставщика стекол на конвейер

АО «Борский стекольный завод» будет изготавливать стекла для автомобилей Москвич

Московский автомобильный завод «Москвич» начал сотрудничество с АО «Борский стекольный завод». Одно из ведущих предприятий российской стекольной отрасли будет поставлять полный круг стекол для городского кроссовера Москвич 3 и электромобиля Москвич 3е. Первые стекла поступят на конвейер завода «Москвич» в конце этого года.

«Москвич» – единственный завод в России, который в нынешнем экономическом контексте так быстро запустил производство и работает в режиме полного цикла после ухода европейских собственников. Уровень локализации автомобилей Москвич непрерывно растет, и работы по выбору отечественных поставщиков ведутся на постоянной основе.

В настоящий момент в автомобилях Москвич локализованы устройства вызова экстренных оперативных служб, подключаемые к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и технологические жидкости, кроме того, локализованы процессы сварки, антикоррозийной обработки, окраски и сборки. Также совместно с Правительством Москвы планируется локализация тяговой батареи для электромобилей, что значительно повысит процент локального производства.

«Локализация автокомпонентов – достаточно сложный процесс. Важно найти надежных качественных поставщиков по разумной цене. Поэтому мы работаем с этой задачей очень четко и последовательно, внимательно выбираем локальных поставщиков. В этом году мы планируем локализовать сразу несколько компонентов - аккумуляторную батарею 12В, шины, колесные диски и стекла. В следующем году планируем локализовать телематику, мягкие элементы сидений и другие компоненты», – отметили в пресс-службе Московского автомобильного завода «Москвич».

Московский автомобильный завод «Москвич» стремится к созданию долгосрочных отношений с поставщиками на взаимовыгодной основе, прозрачных условиях и на принципах партнёрства, развивая добросовестную конкуренцию.

Напоминаем, что завод «Москвич» осуществляет проведение открытых закупочных процедур посредством функционала электронной торговой площадки. Вся информация размещена в специальном разделе на официальном сайте.

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Источник: пресс-служба АО «Московский автомобильный завод „Москвич“»