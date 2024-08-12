Сеть АЗС «Газпромнефть» будет разыгрывать по годовому запасу топлива каждую неделю

Акция посвящена 15-летию программы лояльности «Нам по пути», которой пользуются больше 13,5 млн российских автомобилистов.

Сеть АЗС «Газпромнефть» проводит масштабную федеральную акцию*. Восемь победителей получат по годовому запасу топлива, 15 тысяч автомобилистов – бонусы на заправку и абсолютно все участники – гарантированные призы: промокоды для выгодной покупки топлива, кофе, моторных масел и других товаров для автопутешествий.

Чтобы получить возможность выиграть, нужно совершать любые покупки на АЗС с применением карты лояльности «Нам по пути» на сумму от 2 000 рублей и более и подтвердить свое участие в акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть».

Акция проходит в России на всех АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ» в течение восьми недель: с 12 августа по 6 октября 2024 года. Каждую неделю будет разыгрываться главный приз – годовой запас топлива, а также дополнительные бонусные призы номиналом от 500 до 3 000 бонусов программы лояльности «Нам по пути». В розыгрыше участвуют покупки за прошедшую неделю: чем больше чеков от 2 000 рублей, тем выше шансы на удачу.

Федеральная акция посвящена 15-летию одной из самых популярных в России программ лояльности для автомобилистов «Нам по пути». С момента ее запуска было реализовано свыше 13,5 млн бонусных карт, которые принимают более 1 770 автозаправочных станций сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ».

«Нам по пути» – простой способ заправляться с выгодой. Участники программы лояльности получают бонусы за каждую покупку на АЗС – будь то топливо, кофе или моторное масло. Каждый бонус равен 1 рублю. Накопленными бонусами можно оплачивать заправки, а также товары кафе или магазинов на АЗС сети.

Стать участником программы просто: достаточно выпустить бесплатную виртуальную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть». В нем же удобно управлять своим бонусным счетом, оплачивать топливо и кофе на станциях сети «Газпромнефть», пользоваться другими цифровыми сервисами – и, конечно, отслеживать полученные в акции призы. Приложение «АЗС Газпромнефть» доступно для iOS и для Android в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.

*Полные условия акции читайте в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть» или на сайте gpnbonus.ru.

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