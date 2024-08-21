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Новый EXEED VX обновляет ПО «по воздуху»

EXEED демонстрирует технологию обновления программного обеспечения на модели VX

Новый флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED VX, который появился в дилерских центрах «БорисХоф» в начале этого года с онлайн-сервисами EXEED Connect, получил дополнение, позволяющее обновлять программное обеспечение «по воздуху».

Exeed VX
Exeed VX

Это означает, что владельцам доступен полный комплекс онлайн-сервисов, включая онлайн-навигацию с отображением пробок, онлайн-музыку, видео, погоду, доступ к социальным сетям и играм. Также это дает возможность использовать телематические сервисы, открывающие целый спектр функций удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: удаленный запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля.

И конечно, наличие интернета в автомобиле позволяет обновлять программное обеспечение «по воздуху», без необходимости обращения в дилерский центр. Для запуска обновления до последней версии владельцам достаточно следовать инструкциям на экране мультимедийного устройства, сам процесс загрузки и установки займет не более 15 минут.

Система сама проверит готовность автомобиля (зажигание, доступ в интернет, режим паркинга, заряд АКБ и др.) и предложит установить новое программное обеспечение сразу или запланировать его на необходимое время.

Интерьер Exeed VX
Интерьер Exeed VX

В пакет первого обновления «по воздуху» вошли следующие улучшения:

  • добавлена возможность управления климат-контролем в режиме Android Auto и Apple Carplay;
  • оптимизирован алгоритм регулировки громкости, который позволяет быстро увеличить или уменьшить громкость;
  • добавлена функция сохранения настроек активации/деактивации системы мониторинга усталости водителя (DMS);
  • исправлены переводы, есть и другие изменения.

Обеспечение работы интернета в автомобиле осуществлено в партнерстве с крупнейшей российской телекоммуникационной компанией МТС и ее подразделением «МТС-Авто».

Специальный SIM-чип, установленный в штатном телекоммуникационном модуле, поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и 4G/LTE и обеспечивает бесперебойную передачу данных, необходимых для функционирования приложения, а также удаленного управления автомобилем. Термостойкий сим-чип отличается от обычной сим-карты: он устойчив к вибрациям, способен работать в широком диапазоне температур (от -40 до +105о).

В информационно-развлекательной системе автомобиля присутствуют решения, предоставляющие доступ к онлайн-сервисам VK: например, Музыка, Новости, Мессенджер и Видео.

EXEED VX стал первым автомобилем, на котором реализован этот пилотный проект.

Реклама| ООО «БорисХоф Холдинг», ИНН 7714700709|erid F7NfYUJCUneLtX7eNbck

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Алексеева Елена
Фото:Exceed
Количество просмотров 3
21.08.2024
Фото:Exceed
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Отзывы о Exeed VX ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.

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