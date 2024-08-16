«Газпромнефть-СМ» продолжает акцию «Я – донор!»

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» организовали мероприятие для помощи пациентам медицинских учреждений Подмосковья.

Около 30 волонтеров присоединились к акции «Я – донор!», которая прошла в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Донорский мобильный пункт на площадке Московского завода смазочных материалов оборудовали всем необходимым для безопасного проведения процедуры. Предварительно специалисты Московского областного центра крови провели обязательный медицинский осмотр участников акции. Каждый донор сдал до 450 миллилитров крови, этого объема достаточно, чтобы спасти жизни трех человек.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Волонтеры «Газпромнефть-СМ» провели уже пятую акцию сдачи крови за полтора года, объединив за это время сотрудников компании из разных городов – операторов, инженеров, лаборантов, технологов, экономистов. Среди них есть опытные доноры, которые помогают людям на протяжении многих лет, и те, кто впервые решился на донацию. Неизменными остаются готовность и желание наших коллег прийти на помощь».

Глеб Марнов, и.о. главного врача Московского областного центра крови:

«Сдача крови – это один из самых важных и благородных поступков, которые может совершить человек. Каждый день люди нуждаются в переливании крови. Именно благодаря донорам многие из них имеют шанс на выздоровление».