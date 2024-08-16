Эта страна ввела дорожный сбор при поездке из регионов в столицу

В Монголии вводят плату за въезд в столицу, Улан-Батор, для личных автомобилей с региональными номерами.
С 1 сентября 2024 года владельцы транспортных средств из других регионов должны будут заплатить 1 тысячу тугриков (примерно 27 рублей) за пребывание в городе в течение 48 часов.
Если поездка затянется более чем на два дня, плата составит 5 тысяч тугриков (около 134 рублей) за каждый дополнительный день.
Эта мера, по расчетам мэрии, поможет снизить количество пробок в Улан-Баторе на 5%.
Пробки давно являются проблемой столицы, где ежедневно на дороги выезжают от 16 до 19 тысяч автомобилей из регионов, а в праздничные дни – до 38 тысяч. По подсчетам властей, жители Улан-Батора проводят в пробках, в среднем, 2,5 часа в день, или 35 дней в году.
Собранные средства будут направлены в дорожный фонд города и пойдут на ремонт дорог.
Ранее рассматривались и другие меры по борьбе с заторами, такие как ограничение на выдачу новых автомобильных номеров в столице.
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Источник: ТАСС
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