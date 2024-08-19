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«Газпромнефть – смазочные материалы» представила лучшие практики для промышленного производства

В Омске «Газпромнефть – смазочные материалы» организовала «Ярмарку успешных практик».

Специалисты компании представили проекты для эффективного ведения производственных и бизнес-процессов. Мероприятие собрало около 150 участников и экспертов из различных регионов России, а также представителей промышленных предприятий.

Авторами практик выступили сотрудники всех подразделений «Газпромнефть-СМ». Специалисты предложили идеи по повышению эффективности производственных процессов и надежности работы оборудования, совершенствованию системы безопасности и охраны труда, развитию программ обучения и подготовки кадров.

Все проекты по результатам применения на предприятиях «Газпромнефть-СМ» продемонстрировали высокую эффективность. Мультифункциональность каждой практики позволяет тиражировать эти решения на предприятиях любого промышленного сегмента.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Развитие современного производства невозможно без внедрения новых идей. Авторами множества проектов, которые помогают делать компанию эффективнее и сильнее, являются наши сотрудники – специалисты различных направлений. Они не только профессионалы высочайшего уровня, но и безусловные лидеры, вовлеченные, готовые постоянно развиваться и идти вперед. Это дает нам возможность аккумулировать на своих площадках лучший опыт и предлагать универсальные решения как для задач компании, так и в интересах всей отрасли».

Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:

«Одно из условий роста общего промышленного потенциала территории – создание единого поля для профессионального взаимодействия среди предприятий различных направлений, конгломерация успешного опыта. «Газпромнефть-СМ» реализует проекты с высокой эффективностью и открыта для обмена лучшими идеями. Подобный подход – ориентир для других промышленных предприятий».

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«За рулем»
Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 7
19.08.2024
Фото:Дмитрий Верхоробин
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