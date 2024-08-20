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Можно ли обмануть систему распознавания номеров на платной трассе

Оператор «Телематика»: почему не стоит заклеивать номера при проезде по «платке»

Россияне, не желающие платить за проезд по платным дорогам, начали заклеивать госномера целиком вместо того, чтобы просто скрыть несколько цифр.

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Водители рассказывают, что они стали заклеивать номера полностью из-за того, что безбарьерная система free-flow, которой оборудованы некоторые платные трассы, научилась распознавать машину даже при сокрытии нескольких знаков.

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Оператор платных трасс «Телематика» пояснил, что «Свободный поток» распознает все номера любой формы и с любой толщиной шрифта, даже скрытые или скрученные.

В компании рассказали, что система распознавания использует искусственный интеллект и постоянно совершенствуется, поэтому водителям не имеет смысла идти на разного рода ухищрения, поскольку обмануть ее не получится.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Quto.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
20.08.2024
Фото:Depositphotos
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