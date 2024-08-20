Можно ли обмануть систему распознавания номеров на платной трассе

Оператор «Телематика»: почему не стоит заклеивать номера при проезде по «платке»

Россияне, не желающие платить за проезд по платным дорогам, начали заклеивать госномера целиком вместо того, чтобы просто скрыть несколько цифр.

Водители рассказывают, что они стали заклеивать номера полностью из-за того, что безбарьерная система free-flow, которой оборудованы некоторые платные трассы, научилась распознавать машину даже при сокрытии нескольких знаков.

Оператор платных трасс «Телематика» пояснил, что «Свободный поток» распознает все номера любой формы и с любой толщиной шрифта, даже скрытые или скрученные.

В компании рассказали, что система распознавания использует искусственный интеллект и постоянно совершенствуется, поэтому водителям не имеет смысла идти на разного рода ухищрения, поскольку обмануть ее не получится.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: Quto.ru