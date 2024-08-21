АО ВТБ Лизинг запускает программу скидок на автомобили Jetta и FAW Bestune

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АО ВТБ Лизинг совместно с «ФАВ – Восточная Европа» анонсирует программу скидок на легковые авто Jetta и FAW Bestune в августе и сентябре 2024 года.

Преимущества распространяются на все модели и комплектации. Размер выгоды для клиента лизинговой компании зависит от количества приобретенных транспортных средств. Если в лизинг оформлено до 10 машин, общая скидка от рекомендуемой розничной цены составит 2%, если от 11 до 20 – 4%, если 21 и более – 6%.

Спецусловия доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вместе с различными опциями финансирования. Клиенты могут выбрать для себя комфортные срок лизинга, авансовый и ежемесячный платежи, а также сэкономить на налогах до 40% от стоимости приобретаемой техники.

Так, городской кроссовер FAW Bestune T77 в комплектации Luxury с двигателем объемом 1,5 л и мощностью 160 л. с. можно оформить в лизинг по цене 2 806 720 рублей с учетом скидки. Если заключить сделку на один автомобиль сроком на пять лет и с авансом 49%, ежемесячный платеж составит 44 431 рублей, а компании на ОСН сэкономят более 1,3 млн рублей. В соответствии с матрицей скидок покупка 10 машин позволит получить суммарную выгоду в размере 572 800 рублей, а скидка за 11 авто превысит 1 260 000 рублей. При приобретении 20 транспортных средств преимущество по цене достигнет 2 291 200 рублей, а 21 автомобиля – 3 608 640 рублей.*

Компактный седан Jetta VA3 Enjoyment с 1,5-литровым двигателем мощностью 112 л. с. в рамках спецпредложения будет стоить 2 009 000 рублей. При авансе 49% ежемесячный платеж за один автомобиль в течение пяти лет составит 31 800 рублей. За это время экономия на налогах для компаний на ОСН превысит 964 000 рублей. Покупая 10 машин, клиент сможет сэкономить 410 000 рублей, а суммарная выгода от приобретения 11 авто достигнет 902 000 рублей. Если сделка будет заключена на 20 автомобилей, то скидка составит 1 640 000 рублей, а на 21 машину – 2 583 000 рублей.*

Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учетом его задач и потребностей. Подать заявку на лизинг автомобилей Jetta и FAW Bestune можно в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчеты. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на общей системе налогообложения. Стоимость техники действительна на 19.08.2024.

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