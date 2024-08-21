«Газпромнефть-СМ» выпустила интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Газпромнефть – смазочные материалы» в Год семьи расширяет просветительскую программу для детей.

Ко Дню государственного флага России компания совместно с федеральным изданием «Аргументы и Факты» создала цифровой образовательный проект о главном символе Российской Федерации.

Участниками спецпроекта, реализованного в формате виртуальной арт-галереи, стали дети сотрудников «Газпромнефть-СМ». Каждая авторская работа посвящена одному из фактов истории флага, связанному с ним событию или трактовке символики в восприятии детей, и сопровождается концептуальным описанием.

«Газпромнефть-СМ» системно реализует социально значимые проекты, помогая решать актуальные экологические и образовательные задачи и создавая комфортную среду для жизни в различных регионах страны. Компания провела масштабную реконструкцию концертного зала детской школы искусств в Московской области, открыв для нескольких сотен детей широкие возможности для творческого развития. В Омской области сотрудники устраивают арт-терапевтические мероприятия, которые содействуют эффективной реабилитации юных пациентов Областной детской клинической больницы. Также сотрудники всех производственных площадок регулярно принимают участие в корпоративных Днях донора и сдают кровь в помощь экстренным медицинским учреждениям.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» уделяет первостепенное внимание социальным проектам, особенно тем, в центре которых – ребенок. Каждое наше мероприятие – шаг на пути воспитания в подрастающем поколении базовых ценностей современного мира: любви к своей стране и малой родине, заботы о природе, доброты сердца и поддержки человека, когда он нуждается в помощи. Проект, посвященный Дню государственного флага, стал своеобразным диалогом поколений и еще одним доказательством того, что правильные ценности детей помогают формировать хорошие примеры взрослых».

Ольга Коробова, генеральный директор и главный редактор «Аргументы и Факты в Омске»:

«Задача средств массовой информации – не только рассказывать читателю о том, что происходит, но и расширять кругозор, давать пищу для размышлений, повышать социальную ответственность, не оставлять равнодушным к миру. Эти принципы роднят нас с «Газпромнефть-СМ» и делают единомышленниками. Проект, в котором приняли участие сотрудники компании и их дети, говорит о самом важном – любви, семье, Родине – на самом доступном языке творчества и эмоций. Социальная ответственность – это не то, что передается по наследству, ее нужно воспитывать, используя понятные инструменты, в том числе и такие, как наш проект».