Названы самые опасные места для парковки машины

Эксперт Халилов перечислил пять опасных мест для парковки автомобиля на природе

На природе многие россияне паркуют свои машины в ненадлежащих местах, игнорируя правила безопасности или попросту не зная о них. Эксперт по выживанию и оказанию первой помощи Эд Халилов перечислил самые опасные места для парковки на отдыхе.

Так, он предостерег от парковки вблизи горных рек, так как уровень воды в подобных местах может подняться за считаные минуты, машину может попросту смыть.

Также водителям не рекомендуют парковаться рядом с берегом океана или моря, потому что соленая вода вредна для электроники машины. К тому же машину будет необходимо перепарковать до прилива.

Не стоит оставлять машину и на местах рядом с уклонами и спусками. Так, если пойдет дождь, то уклон может стать серьезным препятствием.

Специалист не советует оставлять автомобиль на звериной тропе, так как есть риск наткнуться на агрессивное животное. Не стоит парковать машину и на участках с сухими деревьями, потому что можно повредить ее из-за падения веток и стволов на фоне сухостоя.

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Источник: Quto.ru