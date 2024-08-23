Хот-дог и капучино: названы самые популярные покупки на автозаправках

Сеть АЗС «Газпромнефть» поделилась статистикой о привычках своих клиентов

В этом году программе лояльности «Нам по пути» исполняется 15 лет. Картой клиента пользуются больше 13,5 млн человек — это примерно каждый пятый российский автовладелец. За годы работы команда сети «Газпромнефть» хорошо изучила вкусы своих клиентов: проанализировав данные с более чем 1 500 заправочных станций по всей стране, она поделилась статистикой самых частых покупок и привычек автомобилистов.

Аналитики сети АЗС «Газпромнефть» выяснили, что самый популярный день для заправки автомобиля — пятница, а вот в воскресенье перед новой неделей на АЗС заезжают реже всего.

Из еды клиенты кафе на АЗС предпочитают хот-доги — особенно френч-дог с говяжьей сосиской, а также с классической сосиской и острым чили. Наиболее востребованной выпечкой стал брецель-дог с кунжутом.

Первые пять мест в общем рейтинге частых покупок в кафе занимает кофе: после заправки топлива это вторая главная причина посещения АЗС. Больше всего кофе выпивают в 8-9 утра. Уверенным лидером по заказам стал капучино XL объемом 0,3 литра, обогнав маленький капучино и американо.

Капучино XL — одна из позиций, на которую клиенты сети чаще всего тратят бонусы. Участники программы «Нам по пути» получают их за каждую покупку на АЗС — будь то топливо, кофе или моторное масло. Накопленными бонусами можно оплачивать заправки, а также еду в кафе и товары для путешествий в магазинах.

До 6 октября каждую неделю сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает годовой запас топлива. Чтобы получить возможность его выиграть, нужно совершать покупки на АЗС с применением карты лояльности на сумму от 2000 рублей, а также подтвердить свое участие в акции в мобильном приложении сети.

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