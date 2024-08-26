«Газпромнефть-СМ» расширяет экологический проект в природном парке Омска

«Газпромнефть-СМ» запустила серию интерактивных экскурсий по природному парку «Птичья гавань» в Омске

В рамках масштабного просветительского проекта «Орнитология для всех» участники могут наблюдать за редкими птицами в естественной среде с помощью профессионального оптического оборудования. Развитие формата интерактивных экоэкскурсий для жителей региона стало новым этапом программы экологического просвещения «Газпромнефть-СМ», которая реализуется при поддержке фонда «Родные города» компании «Газпром нефть» в партнерстве с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

«Газпромнефть-СМ» оснастила природный парк специальными оптическими приборами, которые позволяют вести наблюдение за птицами. Экскурсии проводят специалисты «Птичьей гавани»: они помогают фиксировать результаты и систематизировать полученную информацию.

Первыми участниками проекта стали воспитанники Детского эколого-биологического центра Омска. Дети определяли виды птиц, их характеристики, наблюдали за особенностями поведения. Полученные данные сверяли со специальным справочником, который издан при поддержке «Газпромнефть-СМ» и систематизирует всю информацию об обитателях «Птичьей гавани».

Ранее «Газпромнефть-СМ» запустила серию интерактивных экоуроков для школьников младших классов, где дети знакомятся с редкими птицами, обитающими на природоохранной территории. Компания издала первый в регионе справочник орнитофауны парка, разработала цифровой интерактивный путеводитель для омичей «Узнай редкую птицу», содержащий интересные факты о птицах, чьи маршруты миграции пролегают через территорию Сибири. Кроме того, ежегодно волонтеры компании проводят экологические акции и помогают готовить парк к весеннее-летнему сезону миграции.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» занимает активную позицию в вопросах сохранения природного потенциала регионов, где живут и работают наши сотрудники. В распоряжении компании один из самых эффективных инструментов – экологическое просвещение. Мы проводим различные образовательные мероприятия, устраиваем экологические мастер-классы для детей, разрабатываем прикладные онлайн-путеводители, которые знакомят пользователей с природными особенностями наших регионов».

Татьяна Хавронина, министр природных ресурсов и экологии Омской области:

«Проект интерактивных экологических экскурсий в «Птичьей гавани» – продолжение нашего плодотворного сотрудничества с «Газпромнефть-СМ». Это большая системная работа, направленная на формирование осознанного отношения жителей к сохранению экосреды Омской области. Очень важно, что в нее активно включаются такие крупные промышленные компании, которые популяризируют ключевые эколокации и помогают раскрывать уникальность природных богатств нашего региона. Особенность проекта в том, что он рассчитан на самую широкую аудиторию. Каждый житель может увидеть, как живут птицы, в том числе редкие, в естественных условиях, и понять, насколько значимую роль играет человек в сохранении этого многообразия».

Галина Ситникова, директор Детского эколого-биологического центра:

«Чем раньше человек узнает, почему важно заботиться об экологии, соблюдать чистоту, помогать животным и птицам, тем полнее его картина мира и глубже ответственность за свои действия в окружающей среде. Поэтому особенно важно, что проект «Орнитология для всех» рассчитан на людей разных возрастов и, в первую очередь, на детей. Экскурсии в интерактивном формате не только делают знакомство с природой интересным, но и помогают воспитывать чувство сопричастности и весомости личного вклада в заботу об окружающей среде».