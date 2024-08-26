Штрафы с этих камер водителей платить не обяжут

Федяев предупредил о новых правилах установки камер на дорогах с 1 сентября

С 1 сентября начинает действовать федеральный закон № 197, который устанавливает единые требования для систем фотовидеофиксации нарушений. Первым о новшествах рассказал Павел Федяев, первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Теперь решения об установке камер принимаются местными органами власти и владельцами дорог, при этом все согласовывается с ГИБДД.

Согласно уточнениям, стационарные камеры могут размещаться на выделенных полосах для общественного транспорта, в аварийных зонах, на перекрестках, где за год произошло более четырех ДТП, а также в местах проведения дорожных работ и на пешеходных переходах.

Кроме того, все данные о расположении камер и фиксируемых нарушениях будут доступны в интернете. Важно, чтобы камеры были сертифицированы: если нарушение зафиксирует несертифицированная камера, ответственность водители нести не будут.

Представитель компании «Технологии распознавания» (разработчик комплексов фото-видеофиксации) Сергей Кусов ранее рассказал в интервью «За рулем», почему камер на дорогах станет меньше.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости