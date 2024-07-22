Камер на дорогах станет меньше – эксперт раскрыл подробности реформы

Эксперт Кусов рассказал о скором слиянии системы распознавания лиц и госномеров

Еще каких-то пять-десять лет назад было сложно поверить в то, что дорожные камеры смогут распознавать разговаривающего по телефону водителя, фиксировать непристегнутый ремень безопасности или определять плохо читаемые контуры на госномере автомобиля.

Но сегодня это – реальность, в которой никак не скрыться от «всевидящего ока»… Или все-таки есть лазейки?

Мы поговорили с официальным представителем ООО «Технологии распознавания», компании-разработчика комплексов фото-видеофиксации Сергеем Кусовым и выяснили, на что способны современные дорожные камеры, и чему они научатся уже в самое ближайшее время.

Спойлер: «под раздачу» попадут даже пешеходы и водители средств индивидуальной мобильности.

– Россия является мировым лидером по числу дорожных камер. По состоянию на 2024 год их уже насчитывается порядка 30 тысяч. Зачем так много? Неужели наши водители – самые безответственные и их все время нужно контролировать?

– Дорожных камер в России действительно много, но и территория страны, а также протяженность дорог, тоже велика. Так как контроль на дорогах должен быть повсеместным, и не ограничиваться только крупными городами, то и количество камер на такой огромной территории должно быть соответствующим.

Что касается водителей, то их поведение на дорогах и отношение к ПДД очень посредственное. К сожалению, в этом вопросе обольщаться не приходиться – да, есть много действительно ответственных водителей, но также есть и те, кого даже штрафы не могут сделать более дисциплинированными. Статистика ДТП с этим явлением связана напрямую. Поэтому дорожные камеры нужны, и без них у нас на дорогах был бы повсеместный хаос.

– Какие народные способы стать невидимым для дорожных камер реально эффективны, а какие уже давно устарели? С чем это связано?

– Есть один эффективный способ, но он противоправный, поэтому я о нем говорить не буду. А вот традиционное сокрытие символов на автомобильном номерном знаке сейчас переживает «ренессанс».

На многих «платниках» (платных дорогах – прим. ред.) с системой оплаты «Свободный поток» (система взимания платы без шлагбаумов с помощью транспондера или распознавания госномера – прим. ред.) некоторые водители, скрывая номера, пытаются проехать без последующей оплаты. Но сейчас нейросетевая видеоаналитика комплексов фотовидеофиксации собирает дополнительные данные о таких автомобилях (габариты, тип кузова, марку автомобиля искусственный интеллект (ИИ) распознает по фарам, силуэтам, логотипам и другим признакам – прим. ред.) и этих «хитрых» водителей достаточно быстро выявляют.

По этой же причине все остальные традиционные способы тоже плохо работают. Сейчас современные камеры собирают, анализируют и сопоставляют куда больше данных об автомобиле, чем пять лет назад, и тем более десять лет назад. В разы больше.

– Помогает ли радар-детектор против дорожных камер? Чем это обусловлено?

– Конечно, помогает – он останавливает водителя от необдуманных действий. Радар-детектор предупреждает водителя о наличии дорожной камеры, тем самым дает возможность выбрать определенную линию своего поведения. Вы можете либо игнорировать камеру и, возможно, получить штраф, либо максимально корректно миновать участок трассы, где установлена дорожная камера.

Я уверен, что если была бы возможность как-то посчитать не произошедшие ДТП, то благодаря радар-детекторам этот показатель исчислялся бы десятками тысяч случаев. Это действительно так, без всяких преувеличений.

– На каком расстоянии современные камеры измеряют скорость движения автомобилей? Будет ли штраф, если водитель резко оттормозился перед камерой?

– Дистанция работы радарных комплексов может составлять 150 метров. У камер, измеряющих скорость по видеоизображению, она еще короче. Но это связано с тем, что для формирования штрафной квитанции нужны четкие фотографии автомобиля-нарушителя и его номерного знака, это необходимо для доказательной базы факта нарушения. Поэтому комплексы фотовидеофиксации «захватывают» момент нарушения скоростного режима значительно ближе к месту расположения камеры. Это вне зависимости от того, имеет ли комплекс радар, или работает только оптическим способом.

Что касается резкого торможения перед камерой, то этот способ действительно работает. Стопроцентной гарантии, что штраф не придет, нет, но комплекс фиксирует более низкую скорость, это факт. Главное – не забывать, что при резком торможении должна быть дистанция с транспортом, который едет следом, а также учитывать вероятность заноса.

– Остались ли на российских дорогах камеры, фиксирующие среднюю скорость? Если да, то в каких регионах?

– Могу сказать, что такие камеры были. Но сейчас они фиксируют мгновенную скорость. То есть ту скорость автомобиля, что удается определить непосредственно перед дорожной камерой.

Ранее камеры измерения скорости на участке (то есть та самая средняя скорость – прим. ред.) устанавливались в Подмосковье, Татарстане, Башкирии, Тверской и Ульяновской областях. Затем их работу законодательно запретили.

– Лично вы как относитесь к решению о запрете? Насколько оно оправдано?

– На мой взгляд, сделали это напрасно. В такой стране, как Россия, это очень эффективный способ контролировать протяженные участки трасс между населенными пунктами. Именно там, на этих участках, любое ДТП из-за невозможности быстрого оказания помощи, приводит к фатальным последствиям. Это тоже хорошо прослеживается в статистических сводках ГАИ.

Говоря проще, камеры везде не установишь, а оставлять многокилометровые участки скоростных трасс без контроля скоростного режима нам никак нельзя.

– В продолжение темы о контроле скоростного режима. Допустим, камера «поймала» меня за превышение. Но я подозреваю, что она установлена с нарушениями. Куда мне следует обратиться?

– Каждая камера находиться под контролем определенного ведомства, и их довольно много. В регионах это, как правило, ЦАФАП (центры автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения – прим. ред.). В штрафной квитанции указано, какое именно ведомство определило нарушение. Поэтому, прежде всего, нужно обращаться именно туда.

Что касается подозрения, что камера работает некорректно, то тут все сложнее. Перед установкой все комплексы проходят метрологическую поверку на точность измерений, эта процедура обязательная и достаточно жесткая. Поэтому для того чтобы доказать, что комплекс работает с ошибками, нужно собрать основания (доказательства) для обращения в суд.

Если такие материалы собраны, то они должны быть направлены в суд, который, в свою очередь, назначает проверку комплекса с целью подтверждения его некорректной работы.

– Современные камеры способны распознавать порядка 60 различных нарушений ПДД, начиная с выезда на «выделенку» и заканчивая разговорами по телефону. Каким «фишкам» обучатся комплексы фиксации в ближайшее время?

– Не так давно было заявлено, что в Подмосковье у дорожных камер появилась функция распознавания езды без шлема на мототранспорте. Это показатель того, что сейчас уже ведется работа по выявлению редких правонарушений. То есть, наиболее частые нарушения, уже под контролем.

Сейчас предпринимаются попытки взять под контроль самые «неуловимые» нарушения ПДД, такие как агрессивное вождение, управление транспортом в нетрезвом виде, и непредоставление возможности проезда спецтранспорту с включенными спецсигналами. Многие правонарушения не имеют четкого определения в КоАП, и в этом проблема с их доказательством. Так что нам все еще есть над чем работать.

– Пока камеры штрафуют только автомобилистов и мотоциклистов. Но правила нарушают также пешеходы и пользователи СИМ. Когда камеры «возьмутся» за них?

– Опять же, не так давно были сообщения о первых штрафах в отношении управляющих самокатами лиц, которые не спешились на «зебре» пешеходного перехода. Насколько автоматизирован режим распознавания такого нарушения, неизвестно. А это очень важный критерий для видеосистем дорожного контроля.

Уже одно то, что на СИМ стали появляться номерные знаки, говорит о том, что их станут контролировать более жестко. Есть основание предположить, что в ближайшее время произойдет слияние системы распознавания лиц и системы распознавания номерных знаков. После этого можно будет выявлять не только нарушителей на СИМ, но и пешеходов-нарушителей, из-за которых возникают большие проблемы у автомобилистов.

– С 1 сентября вступают в силу новые правила применения дорожных камер. Означает ли это, что часть камер, которые не будут соответствовать новым требованиям, просто отключат? О какой доле в общем объеме камер идет речь?

– По поводу отключения камер – вполне может быть, что какую-то часть камер действительно отключат, но это будет не очень существенная часть от общей группировки камер фотовидеофиксации. Полагаю, не более 12-13 процентов.

Какая-то их часть сменит места дислокации и снова заработает уже согласно новым нормативам. Какая-то часть пойдет под списание в силу износа. Большинство камер установлены так, что они соответствуют новым правилам. Коренным образом ничего не изменится.

«За рулем» рассказал, почему камеры выписывают ошибочные штрафы за нарушения ПДД.