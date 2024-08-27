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Названы цены на новый 211-сильный кроссовер, который появится в России

Компания Chery раскрыла цены на обновленный электрический кроссовер eQ7

Компания Chery представила обновленный кроссовер eQ7 в КНР.. Изменения затронули комплектации машины, которые сократили с девяти до двух.

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Теперь стоимость автомобиля начинается от 159 900 юаней (около 1,8 млн руб.). Топовая версия продается за 164 900 юаней (1,9 млн руб.). Ранее цены на авто стартовали от 129 900 юаней (1,5 млн руб.).

449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Базовая версия машины под названием Ziyou Edition получила круиз-контроль, задний парктроник, функцию распознавания голоса, подогрев передних сидений и датчик давления в шинах.

Самая старшая комплектация Changyou Edition дополнительно оборудована боковыми шторками безопасности, системами предупреждения о лобовом столкновении и выходе из полосы движения и так далее.

Chery eQ7
Chery eQ7

Под капотом Chery eQ7 электромотор мощностью 211 л. с., он установлен на задней оси. На одном заряде машина проезжает до 512 км. Максимальная скорость равна 180 км/ч.

Размеры кроссовера 4675*1910*1660 мм при колесной базе 2830 мм.

Chery eQ7
Chery eQ7

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: CarsNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 2
27.08.2024
Фото:CarNewsChina
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