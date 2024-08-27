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Популярный 449-сильный кроссовер подорожал в России: известна цена

Российские дилеры подняли цены на китайские кроссоверы Lixiang L8 на ₽200 000

Столичные дилеры подняли цены на кроссоверы китайской марки Lixiang. Эти автомобили привозят в РФ по схеме параллельного импорта.

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449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

В салоне на юго-востоке столицы сильнее других подорожал рестайлинговый 6-местный семейный кроссовер Lixiang L8. Модель 2024 г. в. стоит 9 млн руб., что на 200 тыс. дороже прайса в начале августа.

Подорожал также и дорестайлинговый Lixiang L8. Так, в автосалоне на северо-востоке столицы гибридный кроссовер оценили в 8 150 000 руб. В середине лета этот автомобиль в том же салоне продавался за 7 960 000 руб.

Lixiang L8
Lixiang L8

Автомобиль приводят в движение только электромоторы, а 1,5-литровый бензиновый двигатель выступает в роли генератора и подзаряжает батарею. Общая мощность гибридной установки равна 449 л.с., запас хода достигает 1300 км.

Lixiang L8
Lixiang L8

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
27.08.2024
Фото:Wikimedia
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