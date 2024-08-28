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G-Energy и SMP Racing завершили испытания масла в экстремальном гоночном марафоне

В гонках на выносливость G-Energy СМП РСКГ Эндуранс бренд моторных масел G-Energy и команда SMP Racing продолжили сотрудничество по исследованию моторного масла G-Energy Racing 5W-40.

Ранее моторное масло G-Energy Racing 5W-40 показало свою эффективность на болидах Формулы-4 в фиджитал-гонках на «Играх Будущего». На этот раз команда SMP Racing использовала российский прототип BR03 с двигателем мощностью 420 л.с. и максимальной скоростью 310 км/ч.

Фото предоставлено пресс-службой СМП РСКГ Эндуранс
Фото предоставлено пресс-службой СМП РСКГ Эндуранс

Гоночные марафоны, такие как G-Energy СМП РСКГ Эндуранс, предъявляют крайне высокие требования к каждому компоненту автомобиля. В этой 4-часовой гонке на дистанции 600 километров на первый план выходят выносливость и стабильность. Двигатель должен работать без сбоев на протяжении многих часов, выдерживая экстремальные нагрузки и высокие температуры. В таких условиях масло становится критически важным элементом, от которого зависит успех всей команды.

В течение тестовых и гоночных заездов специалисты мобильной лаборатории G-Energy брали пробы и проводили исследования масла G-Energy Racing 5W-40, которое по вязкости подходит как для спортивного двигателя, так и для автомобиля гражданского назначения. По одной капле масла всего за 10 минут специалисты лаборатории проверяли его состояние и работу двигателя. Результаты анализа будут использованы для разработки новых продуктов G-Energy.

Фото предоставлено пресс-службой СМП РСКГ Эндуранс
Фото предоставлено пресс-службой СМП РСКГ Эндуранс

Гоночные испытания в рамках G-Energy СМП РСКГ Эндуранс подтвердили, что G-Energy Racing 5W-40 снижает трение в двигателе, что позволяет получить дополнительные киловатты мощности — это особенно важно в условиях спортивных состязаний. В гонке на выносливость масло подтвердило свои высокие эксплуатационные характеристики и обеспечило стабильную работу двигателя при повышенных нагрузках.

Масло G-Energy Racing 5W-40 успешно проходит испытания гоночными двигателями и доказывает свою эффективность. Оно готово к использованию в экстремальных условиях, значит, в гражданских автомобилях масло будет работать с большим запасом эффективности.

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Количество просмотров 36
28.08.2024
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