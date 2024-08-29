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«Белшина» начнет выпуск шин для электромобилей

Выпуск шин марки «Белшина» для электромобилей стартует летом-осенью 2027 года

Занимающаяся производством шин компания «Белшина» из Республики Беларусь разрабатывает шины, специально предназначенные для использования на электромобилях. Буквально неделю назад стали известны сроки окончания разработки белорусского электромобиля BelGee EX50, созданного на платформе Geely Coolray – вероятно, планы «Белшины» связаны с этим проектом.

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Правда, по последним данным, разработку BelGee EX50 должны закончить уже в конце текущего года, а Лукашенко ранее поручал начать серийное производство к январю 2025-го. Даже если этот срок сместится, шины для белорусского электромобиля явно запаздывают: источник сообщает, что серийное производство на «Белшине» стартует летом-осенью 2027 года.

По большому счету, «электромобильные» шины отличаются от шин для машин с ДВС двумя параметрами: коэффициент сопротивления качению у них ниже, а несущая способность, ввиду высокой снаряженной массы электротранспорта, – выше.

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Оценка экспертов лаборатории

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Источник: Нефтехимия, Автопоток

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