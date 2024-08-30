Машины в России скоро подорожают на треть – прогноз эксперта авторынка

Автоэксперт Шапарин: К концу года автомобили подорожают на 30%

В России в ближайшее время машины могут подорожать на 30%, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Основной причиной роста цен станет утилизационный сбор, ставки которого, скорее всего, поднимут и, как напомнил эксперт, ежегодно будут пересматривать.

Шапарин считает, что с первым увеличением утильсбора стоимость базовых китайских автомобилей подрастет на 300 тыс. рублей, или на 10-20% от текущих цен. Эксперт предполагает, что АВТОВАЗ также повысит цены на Lada от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, в зависимости от модели.

К этому фактору стоит добавить уровень инфляции и валютные курсы.

«Как итог – жду подорожания новых автомобилей в России примерно на треть к следующему году», – сказал Шапарин.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Autonews.ru