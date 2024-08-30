Подростки перестанут пользоваться кикшерингом – найден способ

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Прокатные самокаты хотят сделать доступными только через «Госуслуги»

В следующем году кикшеринговые компании могут ввести идентификацию через портал «Госуслуги» или, в случае столичного региона, через официальный сайт мэра Москвы mos.ru. Об этом источник сообщает со ссылкой на директора Ассоциации операторов микромобильности Ксению Эрдман. Это своего рода следующий шаг после готовящегося введения оплаты кикшеринга транспортной картой.

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А далее планируется подключение московских сервисов аренды самокатов к региональному сегменту государственной Единой биометрической системы (ЕБС) Москвы – постановление о создании оной уже подписано Мишустиным.

Считается, что это позволит дополнительно исключить поездки несовершеннолетних на самокатах, а также серьезно уменьшить число несчастных случаев. По статистике МВД, количество ДТП с участием электросамокатов в России за последние полгода выросло на 26,9%, а число погибших в них – на 47,9%.

Источник: Российская газета

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Иннокентий Кишкурно
30.08.2024
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