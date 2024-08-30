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Этот электромобиль проезжает 605 км и заряжается за 15 минут: известна цена

В Китае на автосалоне в Чэнду состоялась премьера кроссовера Zeekr 7X

На автосалоне в Чэнду прошла премьера нового электрокроссовера Zeekr 7X. Продажи новинки стартуют в конце текущего года.

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Длина кроссовера равна 4825 мм при колесной базе 2925 мм.

У автомобиля современная 800-вольтовая электросистема. Базовая комплектация Zeekr 7X получит батарею, которую можно зарядить за 15 минут до 80% уровня зарядки, что позволит проехать 605 км. Более дорогие версии будут оснащены тройным аккумулятором разработки компании CATL.

Zeekr 7X
Zeekr 7X

Силовой агрегат от Zeekr 007 выдает 416 л.с. для начальной заднеприводной комплектации. Полноприводный вариант развивает мощность 636 л.с. В Китае стоимость автомобиля составит 240-350 тыс. юаней (2,9-4,2 млн рублей по текущему курсу).

Zeekr 7X
Zeekr 7X
Zeekr 7X
Zeekr 7X

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Carnewschina.com

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 2
30.08.2024
Фото:CarNewsChina
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