Жизнь водителей с сентября 2024 года изменится — все о нововведениях и штрафах

Эти законы вступают в силу в России с сентября 2024 года — перечень

Жителей Российской Федерации с 1 сентября ждет ряд изменений в части федеральных законов и постановлений. О новшествах напомнили в пресс-службе Госдумы РФ.

Запрет на высадку пассажиров-инвалидов

Инвалидов I группы запретят высаживать из общественного транспорта, также под запретом принудительная высадка из общественного транспорта этой категории граждан, если они едут без сопровождения и не имеют социальной карты или не могут оплатить проезд. Штраф за нарушение предусмотрен в размере до 30 тысяч рублей.

Защита прав пассажиров такси

Перевозчиков легковых такси обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Договор должен заключаться в отношении каждого транспортного средства, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Информация о договоре должна быть размещена в салоне такси.

Перевозки пассажиров и багажа

Установлены допустимые виды предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов, на иные виды такой деятельности введен запрет. Предусмотрена административная ответственность за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу.

Нормы об ответственности за неоплату проезда по платным дорогам

Операторы платных автомобильных дорог должны будут информировать владельцев транспортных средств о размере задолженности за проезд и обеспечить возможность ее погашения через единый портал госуслуг.

Предусмотрена возможность воспользоваться скидкой 50% при уплате штрафа.

Новые требования к камерам видеонаблюдения на дорогах

Все камеры для фиксации нарушений ПДД должны иметь сертификат и свидетельство о метрологической поверке. Если устройство не отвечает требованиям, зафиксированная им информация не будет использоваться для привлечения водителей к ответственности. Информация о местах установки камер будет общедоступной и размещаться на сайте МВД.

Безопасность общественного транспорта

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрено увеличение санкций за незаконные перевозки пассажиров автобусами и городским наземным электрическим транспортом (Федеральный закон от 25 декабря 2023 года № 669-ФЗ). Максимальный штраф за работу без лицензии и разрешения предусмотрен в размере 400 тыс. рублей. За деятельность с грубым нарушением условий выпишут штраф до 200 тыс. рублей.

Перевозчикам-нелегалам могут запретить заниматься перевозками на срок до трех месяцев. За перевозку пассажиров и багажа по заказу на условиях, когда право на проезд за плату предоставляют неопределенному кругу людей, то есть за групповую поездку, штраф для водителя составит 5000 рублей, для должностных лиц – 30 тыс. рублей и для компаний – 300 тыс рублей.

Также с 1 сентября запрещены перевозки пассажиров в автобусах, не являющихся общественным транспортом. Договор на перевозку должен быть заключен с организацией или человеком, выступающим от имени пассажиров (Федеральный закон от 29 мая 2023 года № 185-ФЗ).

Пассажиров такси защитит новый полис

Для водителей легкового такси введено обязательное страхование гражданской ответственности – ОСГОП (Федеральный закон от 24 июня 2023 года № 278-ФЗ). Согласно новым нормам, максимальная выплата при гибели человека в ДТП по вине перевозчика составит до двух миллионов рублей (ранее было 500 тыс. рублей).

За нарушение индивидуальных предпринимателей и работников таксопарков оштрафуют на сумму до 50 тыс. рублей, организации – до миллиона рублей. За отсутствие в салоне авто информации о страховщик штрафы составляют: должностным лицам до трех тыс. рублей, для организаций – до 30 тыс. рублей.

Штрафы за неоплату проезда по платным трассам

Постановлением Правительства РФ от 19.08.2023 № 1359 установлен порядок предоставления льготного проезда по платным автодорогам федерального значения. Бесплатно по платным дорогам могут ездить городской и пригородный общественный транспорт; автомобили спецслужб, почтовые автомобили, школьные автобусы и автобусы для организованной перевозки детей, и другие транспортные средства, определенные собственниками автодорог.

Штраф за неоплату проезда по платной дороге можно уплатить со скидкой 50% в течение 20 дней. С 1 сентября 2024 года предусмотрена скидка при быстрой оплате штрафа за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платным дорогам. Штраф за неоплату проезда по платным трассам составляет 1,5 тыс. рублей для легковых авто и 5000 рублей для грузовиков и автобусов. Штраф выписывается на основании записи видеокамер, но только один раз за сутки. Если оплатить проезд в течение 20 дней после нарушения, штраф будет отменен.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: pnp.ru