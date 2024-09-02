В России массово отключают дорожные камеры — в чем причина?
С 1 сентября в регионах начнут отключать десятки дорожных камер из-за вступивших в силу новых требований к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД.
В некоторых областях будет выведено из эксплуатации до четверти всех комплексов. Региональные власти обязаны перенастроить камеры, что требует значительных расходов: стоимость переподключения одной камеры может достигать 500 тыс. рублей. Многие регионы столкнулись с нехваткой средств на эти работы, что замедляет процесс.
Новые правила требуют установки камер в местах с высокой аварийностью, на перекрестках, пешеходных переходах, выделенных полосах и других опасных участках. В результате часть камер в регионах переведут в режим фиксации движения без вынесения штрафов или отключат. Но если там возникнут очаги аварийности, камеры снова переведут в режим фиксации нарушений.
Например, в Московской области отключено 87 камер, в Татарстане – 95, в Иркутской области – 53. В некоторых случаях камеры перемещают на другие участки или используют в качестве муляжей. В ряде регионов, как в Воронежской и Челябинской областях, все камеры соответствуют новым требованиям.
Москву, где сосредоточено 12% всех камер РФ, изменения не касаются из-за особого закона. Городские власти могут устанавливать камеры по своим правилам, включая размещение у поликлиник и детских садов. Парк комплексов, скорее всего, сокращен не будет.
Кроме того, МВД направило в регионы рекомендации по установке камер в очагах аварийности и других важных участках. Регионы должны согласовывать места размещения с МВД, что также требует времени и дополнительных расходов. Эксперты предупреждают, что передислокация и переподключение камер – сложный и затратный процесс, который может затянуться на месяцы.
Нововведения не меняют прав автовладельцев: они, как и раньше, могут обращаться в прокуратуру для проверки законности установки камер и обжаловать штрафы в ГИБДД.
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Источник: «Коммерсант»